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Суды Происшествия

По уголовному делу о ЧП на реке Сок, где девочка попала под винт катера, вынесли приговор

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 января, в Красноярском районе Самарской области суд огласил приговор водителю катера Виктору Некипелову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в судебном участке №145 Красноярского судебного района.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 30 июля 2023 г. на реке Сок в с. Малая Царевщина винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде 12-летнюю девочку. Она получила тяжкие травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Вскоре задержали подозреваемого - 60-летнего владельца белого катера Виктора Некипелова. Но, по его словам, в момент ЧП он находился в другом месте. Защита мужчины также указывала, что катер Некипелова не подходит под описание, которое давали очевидцы ЧП.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в судебном участке 21 января, Виктору Некипелову был вынесен приговор. Суд признал его виновным и назначил два года ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и, скорее всего, будет обжалован, так как Виктор Некипелов не признал вину в части наезда на ребенка. В судебном участке также подчеркнули, что пострадавшая до сих пор проходит курс реабилитации.

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