16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Администрация Отрадного пыталась оспорить выплату компенсации за смерть мужчины, убитого деревом В суд ушло уголовное дело о ЧП на реке Сок, где девочка попала под винт катера В Самаре осудили ОПГ риелторов Суд вынес приговор бывшему замглавы минтранса Самарской области Суд вынес решение по одному из сфабрикованных самарскими полицейскими дел

Суды Происшествия

В суд ушло уголовное дело о ЧП на реке Сок, где девочка попала под винт катера

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело об инциденте на реке Сок, в котором пострадала 12-летняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 30 июля 2023 г. в с. Малая Царевщина Красноярского района винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде девочку. Она получила тяжкие травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Вскоре задержали подозреваемого — 60-летнего владельца белого катера Виктора Некипелова.

Теперь расследование закончилось и уголовное дело передали на рассмотрение в судебный участок № 145 Красноярского района. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1