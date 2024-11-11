В суд ушло уголовное дело о ЧП на реке Сок, где девочка попала под винт катера

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело об инциденте на реке Сок, в котором пострадала 12-летняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Напомним, 30 июля 2023 г. в с. Малая Царевщина Красноярского района винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде девочку. Она получила тяжкие травмы.
Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Вскоре задержали подозреваемого — 60-летнего владельца белого катера Виктора Некипелова.
Теперь расследование закончилось и уголовное дело передали на рассмотрение в судебный участок № 145 Красноярского района. Сейчас оно находится на рассмотрении.
Последние комментарии
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...