В суд ушло уголовное дело о ЧП на реке Сок, где девочка попала под винт катера

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело об инциденте на реке Сок, в котором пострадала 12-летняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, 30 июля 2023 г. в с. Малая Царевщина Красноярского района винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде девочку. Она получила тяжкие травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Вскоре задержали подозреваемого — 60-летнего владельца белого катера Виктора Некипелова.

Теперь расследование закончилось и уголовное дело передали на рассмотрение в судебный участок № 145 Красноярского района. Сейчас оно находится на рассмотрении.