Над Самарской областью сбит БПЛА

В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО над Самарской областью уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего над территорией России уничтожен 41 украинский БПЛА: 12 — над территорией Курской области, 10 БПЛА сбиты над Брянской областью, 8 — над Белгородской областью, 4 — над территорией Тульской области, 3 — над территорией Ярославской области, 2 — над Ростовской областью и еще 1 над Новгородской областью, сообщает министерство обороны РФ.