"Транспорт Будущего" приглашает на семинар о будущем технопредпринимательства

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Философия Palantir и ChatGPT: какое будущее готовят нам американские технопредприниматели? Почему основатель платежной системы PayPal Питер Тиль предвещает власть Антихриста? Какие принципы развития высоких технологий провозглашает Александр Карп, книга которого стала сенсацией в Соединенных Штатах? С какой целью Илон Маск плодит "легион" из своих детей и хочет улететь на Марс?