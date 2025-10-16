"Транспорт Будущего" приглашает на семинар о будущем технопредпринимательства

Философия Palantir и ChatGPT: какое будущее готовят нам американские технопредприниматели? Почему основатель платежной системы PayPal Питер Тиль предвещает власть Антихриста? Какие принципы развития высоких технологий провозглашает Александр Карп, книга которого стала сенсацией в Соединенных Штатах? С какой целью Илон Маск плодит "легион" из своих детей и хочет улететь на Марс?
На эти и другие вопросы ответит политический философ, историк и исследователь в области международных отношений Юрий Шевцов на очередном семинаре Русской инженерной школы "Транспорта Будущего".
28 октября встреча пройдет в Инженерном училище НПЦ БАС "Самара" в ОЭЗ "Тольятти".
Начало в 17:00.
Автобусы отправятся в 16:00 с парковки возле центрального входа в ТЦ "Парк Хаус".
