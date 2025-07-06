Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тысяч человек

В Самарской области завершается всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах. В дни его проведения поляну посетили около 30 тысяч человек из 50 регионов России, а также гости из Республик Казахстан, Белоруссия и Сербия.

Центральным событием фестиваля стал большой ночной концерт 5 июля с участием лауреатов и ведущих бардов. Гостей и участников поприветствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать. Будет очень-очень много добрых поводов собраться вместе", — обратился к присутствующим губернатор.

Программа фестиваля получилась насыщенной и интересной. В течение всех дней работали 6 эстрадных площадок. На главной сцене проходили концерты известных бардов Юрия Лозы, Лидии Чебоксаровой, Анатолия Киреева, Константина Тарасова, Александра Гейнца и Сергея Данилова. Параллельно работали сцены "Пилигримы", "Чайхана", "Детско-юношеская сцена", "Кольский бугорок".

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества одной из центральных площадок фестиваля стала сцена "Zа нашу Победу. 80 лет". В работе площадки приняла участие делегация Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области во главе с Денисом Михайлиным и филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области.

Большой интерес гостей фестиваля вызвала выставка медалей и орденов России, а также фотовыставка военного журналиста Артура Маливанчука. Руководитель режиссерско-постановочной группы фестиваля Михаил Грушин поблагодарил первого вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова за помощь в организации патриотической программы фестиваля: "Нам удалось выполнить задачи по перезагрузке фестиваля, в кратчайшие сроки организаторами была проделана огромная работа. Творческий конкурс прошел на высоком уровне, особое внимание мы уделили патриотической тематике. Радует внимание со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который подтвердил, что фестиваль будет возвращаться к истокам. И отдельная благодарность силовым структурам, которые обеспечили безопасность участников".

В творческом конкурсе приняли участие 150 авторов и исполнителей. Экспертное жюри под председательством Александра Мирзаяна определило лауреатов, ими стали:

в номинации "Авторы" — Наиля Коржак (г. Ульяновск) и Владимир Лисицын (г. Таруса Калужской области);

в номинации "Дуэты и ансамбли" — дуэт Сергей Сушков и Наталья Покаржевская (г. Казань, Республика Татарстан);

в номинации "Поэты" — Дмитрий Камынин (г. Самара), Сергей Селезнев (г. Ярославль);

в номинации "Исполнители" — Николай Осягин (г. Октябрьский, Республика Башкортостан).

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула особую роль бардовской песни для региона.

"Фестиваль стал по-настоящему знаковым событием в жизни Самарской области и всей России. Здесь, на самарской земле, мы открываем новые имена самобытных исполнителей авторской песни. Это особый жанр — искренние, идущие от самого сердца песни, никого не оставляют равнодушными, потому в них особое место занимают всем понятные темы дружбы и любви, патриотизма и мужества. И в этом году фестиваль вновь подарил и участникам, и зрителям много ярких эмоций, стал прекрасной площадкой для интересных выступлений и способом сохранить и передать традиции авторской песни молодому поколению", — отметила Ирина Калягина.

Особое внимание на фестивале было уделено детской и молодежной программе.

"Несмотря на возникшие трудности, нам удалось сделать так, чтобы фестиваль состоялся и прошел на полюбившейся многим Мастрюковской поляне. В течение всех дней царила атмосфера творчества, и благодаря организации тематических площадок, охватывающих множество направлений — от патриотического до работы с самыми юными участниками, мы смогли вовлечь жителей всех возрастов. Я надеюсь, что это событие надолго останется в памяти каждого нашего участника", — отметила Анастасия Софьина, исполнительный директор Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах и председатель Самарского Союза Молодежи.

Все фестивальные дни были насыщены спортивными мероприятиями, центральным из которых стал футбольный матч между сборными ветеранов "Крыльев Советов" и сборной участников фестиваля.

В фестивале принял участие всероссийский лагерь ветеранов и участников студенческих отрядов. На территории фестиваля также организован инклюзивный городок общественной организации "Инклюзивный клуб добровольцев".

В воскресенье фестиваль закроется награждением лауреатов и концертом, памяти Вадима и Валерия Мищуков, Леонида Сергеева и Алексея Козлова.