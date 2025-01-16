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Муниципалитеты Власть и политика

Возвращение выборов мэров в Самарской области решили отложить

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, комитет губернской думы по местному самоуправлению рассмотрел инициативу "Справедливой России" о возвращении выборов глав муниципалитетов в Самарской области. Депутаты решили поставить на паузу ее дальнейшую проработку.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Законопроект поступил в губернскую думу в сентябре. Авторы отмечали, что он направлен на закрепление права граждан только самим избирать мэров городов и глав муниципальных районов, которые в случае избрания также будут возглавлять местные администрации, выступая гарантами перед своими избирателями.

Однако депутаты губернской думы и представитель прокуратуры сочли рассмотрение вопроса преждевременным.

"Мы находимся на этапе, когда происходит формирование единой системы публичной власти и сформирована определенная законодательная основа этой системы на федеральном уровне, в федеральных органах власти, региональных органах власти. В некоторой мере приостановлена работа над дальнейшим распространением этих принципов на уровне местного самоуправления до завершения специальной военной операции и, возможно, других политических преобразований. Поэтому, на мой взгляд, логично дождаться решения федерального законодателя", - высказалась депутат Марина Антимонова.

После непродолжительного обсуждения депутаты проголосовали за то, чтобы отложить рассмотрение инициативы до принятия федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Народные выборы глав муниципалитетов в Самарской области отменили в 2014 году в рамках реформы местного самоуправления, которую проводил Николай Меркушкин, занимавший в то время пост губернатора. С тех пор руководителей городов и районов выбирают через конкурс, а решение о назначении принимают местные парламенты. Например, в конце декабря 2024 г. таким образом избрали главу Самары - пост занял Иван Носков

Повод к обсуждению вопроса о возвращении выборов мэров дала муниципальная реформа, которую инициировал губернатор Вячеслав Федорищев. В Самаре уже прошли публичные слушания по вопросу отмены двухуровневой системы местного самоуправления.

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