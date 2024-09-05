В Самарской области предложили вернуть выборы мэров

В Самарскую губернскую думу поступили поправки в закон о порядке формирования органов местного самоуправления. Они предусматривают возвращение народных выборов глав муниципалитетов.
"Глава городского округа, муниципального округа, муниципального района Самарской области избирается на муниципальных выборах и возглавляет администрацию соответствующего муниципального образования", — говорится в законопроекте.
Инициатором поправок выступила фракция "Справедливой России" в губдуме. В пояснительной записке представители партии отмечают, что законопроект направлен на закрепление прав граждан только самим избирать мэров городов и глав муниципальных районов, которые в случае избрания также будут возглавлять местные администрации, выступая гарантами перед своими избирателями.
"Прямые выборы приводят к улучшению учета интересов местных жителей и решения вопросов местного значения", — считают эсеры.
Депутатам губдумы предстоит обсудить законопроект сначала в рамках работы профильных комитетов, а впоследствии на пленарных заседаниях.
Народные выборы глав муниципалитетов в Самарской области отменили в 2014 году в рамках реформы местного самоуправления, которую проводил Николай Меркушкин, занимавший в то время пост губернатора. С тех пор руководителей городов и районов выбирают через конкурс, а решение о назначении принимают местные парламенты.
Анонсировал проведение муниципальной реформы и врио губернатора Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.