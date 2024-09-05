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Муниципалитеты Власть и политика

В Самарской области предложили вернуть выборы мэров

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую губернскую думу поступили поправки в закон о порядке формирования органов местного самоуправления. Они предусматривают возвращение народных выборов глав муниципалитетов.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Глава городского округа, муниципального округа, муниципального района Самарской области избирается на муниципальных выборах и возглавляет администрацию соответствующего муниципального образования", — говорится в законопроекте.

Инициатором поправок выступила фракция "Справедливой России" в губдуме. В пояснительной записке представители партии отмечают, что законопроект направлен на закрепление прав граждан только самим избирать мэров городов и глав муниципальных районов, которые в случае избрания также будут возглавлять местные администрации, выступая гарантами перед своими избирателями.

"Прямые выборы приводят к улучшению учета интересов местных жителей и решения вопросов местного значения", — считают эсеры.

Депутатам губдумы предстоит обсудить законопроект сначала в рамках работы профильных комитетов, а впоследствии на пленарных заседаниях.

Народные выборы глав муниципалитетов в Самарской области отменили в 2014 году в рамках реформы местного самоуправления, которую проводил Николай Меркушкин, занимавший в то время пост губернатора. С тех пор руководителей городов и районов выбирают через конкурс, а решение о назначении принимают местные парламенты. 

Анонсировал проведение муниципальной реформы и врио губернатора Вячеслав Федорищев. 

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