Вячеслав Федорищев планирует муниципальную реформу

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал муниципальную реформу. Ее направление он не обозначил, но представил советника, который поможет в ее проведении.
В понедельник, 22 июля, на оперативном совещании облправительства глава региона сообщил, что стать его общественным советником попросил Марину Сидухину - председателя комитета губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.
По словам Вячеслава Федорищева, от Марины Сидухиной он ждет поддержки в законодательных инициативах и в вопросах муниципальной реформы.
"Попросил в качестве помощи мне, в качестве даже не общественного помощника, а общественного советника Марину Геннадьевну Сидухину помогать мне по двум направлениям. Это законодательная деятельность - есть много инициатив, которые мы как регион хотели бы вывести на федеральный уровень. У Марины Геннадьевны большой опыт здесь. Ну и конечно же, с учетом того, что вы и родились здесь и очень много времени прожили, в вопросах муниципальной реформы, которую мы планируем, также прошу мне быть в помощь", - сказал глава региона.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...