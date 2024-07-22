Вячеслав Федорищев планирует муниципальную реформу

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал муниципальную реформу. Ее направление он не обозначил, но представил советника, который поможет в ее проведении.

В понедельник, 22 июля, на оперативном совещании облправительства глава региона сообщил, что стать его общественным советником попросил Марину Сидухину - председателя комитета губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

По словам Вячеслава Федорищева, от Марины Сидухиной он ждет поддержки в законодательных инициативах и в вопросах муниципальной реформы.

"Попросил в качестве помощи мне, в качестве даже не общественного помощника, а общественного советника Марину Геннадьевну Сидухину помогать мне по двум направлениям. Это законодательная деятельность - есть много инициатив, которые мы как регион хотели бы вывести на федеральный уровень. У Марины Геннадьевны большой опыт здесь. Ну и конечно же, с учетом того, что вы и родились здесь и очень много времени прожили, в вопросах муниципальной реформы, которую мы планируем, также прошу мне быть в помощь", - сказал глава региона.