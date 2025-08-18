Игрок "Акрона" Виталий Гудив вошел в расширенный состав сборной РФ

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы.
Футболист "Акрона" Виталий Гудив попал в расширенный состав. Он сыграл в пяти матчах на старте сезона и заслужил путевку в национальную команду.
На 4 сентября в Москве запланирован товарищеский матч с Иорданией, а на 7 сентября в Эр-Райяне - со сборной Катара.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.