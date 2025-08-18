Игрок "Акрона" Виталий Гудив вошел в расширенный состав сборной РФ

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы.

Футболист "Акрона" Виталий Гудив попал в расширенный состав. Он сыграл в пяти матчах на старте сезона и заслужил путевку в национальную команду.

На 4 сентября в Москве запланирован товарищеский матч с Иорданией, а на 7 сентября в Эр-Райяне - со сборной Катара.