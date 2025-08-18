Продолжается прием заявок на национальную кинопремию "Герои большой страны"

До 25 сентября продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию "Герои большой страны". Кинопремия направлена на возрождение культуры и компетенций по производству проектов с глубоким и высоким духовно-нравственным содержанием, транслирующих традиционные ценности и формирующих образ героя, который служит семье и обществу, защищает и развивает страну.

В конкурсе премии участвуют игровые, документальные и анимационные фильмы и сериалы, опубликованные не ранее 1 октября 2023 года. Из поданных на конкурс проектов по критерию "содержание" в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.

Тематические номинации премии — Герои-защитники, Герои СВО, Герои науки и технологий, Человек труда, Герои семьи, Герои воспитания, Герои — строители будущего. В индустриальных номинациях: приз за режиссуру, сценарий, за игровой фильм, сериал и короткий метр, за лучший анимационный и документальный проект. В специальных: Служение и честь, История и смыслы, Мечты о будущем, за лучший детский фильм и приз молодежного жюри.

Все проекты шорт-листа пройдут через показы с участием молодежной аудитории, их содержание и влияние на зрителей будет оценено с помощью научно-интегративных исследований. Жюри на основе результатов исследований с учетом ценностно-смыслового посыла, актуальности визуально-драматургической формы и художественной ценности кинопроизведений выберет победителей в номинациях.

"Кинопремия отбирает и поощряет кинопроекты, которых работают на становление молодежи, на цели страны, адресованы широкой аудитории и талантливо сняты. Как показывают исследования, они обладают высоким коммерческим потенциалом и служат развитию киноиндустрии", — подчеркнул генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов.

Награждение состоится в феврале 2026 года в Национальном центре "Россия" в Москве. Накануне награждения откроется форум кинопремии. Пройдут заседания смыслового центра по 17 ценностям, по вселенным и героям будущего, будут представлены результаты исследования по героям молодежи и влиянию кино, доклады по образам героев и оценке содержания контента, пройдет сессия по герою государственной службы, по образу человека труда в кино, форсайт-сессия по психологии зрителя, сценариям проектов 2030, пленарная сессия по семейному контенту и традиционным ценностям в кино.

Кинопремия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Официальный партнер кинопремии — Дом народов России. Партнеры-организаторы: Национальный центр "Россия", Фонд развития культуры и кинематографии СТРАНА, Студия Страна, продюсерский центр ArtMasters. Стратегические партнеры: ФАДН, Проект "ДНК России", Мастерская новых медиа, Минпромторг, Минобороны РФ, Россотрудничество, Молодежный парламент при Госдуме РФ, ПЦ Счастье, Союз отцов.

Исследования влияния кинопроектов пройдут при участии ведущих онлайн-платформ, платформы мотивирующих фильмов "Мотивирующие уроки" и вузов: Президентская академия, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет.

По результатам кинопремии будет подготовлен аналитический доклад для органов государственной власти, киноиндустрии и онлайн-платформ, промышленности, сферы образования, инвесторов. Будут организованы показы проектов шорт-листа для молодежной аудитории в российских регионах и за рубежом.