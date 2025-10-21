У экс-чиновницы из Тольятти нашли сумму, превышающую их с мужем доход за три года

В Тольятти изымут деньги у бывшей муниципальной служащей и ее мужа. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее Прокуратура Центрального района обнаружила, что в 2022 г. на счет женщины, занимавшей должность ведущего специалиста отдела организаций физкультурно-спортивных мероприятий управления физкультуры и спорта городской администрации, и ее супруга поступила сумма, на 2,5 млн руб. превышающая их совокупный доход за предыдущие три года. Законность этого дохода экс-сотрудница администрации не смогла подтвердить.

В результате надзорное ведомство обратилось в суд. Служители Фемиды решили обратить эти деньги в доход государства.