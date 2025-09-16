Самарская выставка профессий расширяет границы

Попробовать себя в нескольких профессиях, увидеть профессию изнутри дает возможность ставшая уже традиционной в Самарской области Выставка профессий. В этом году она прошла в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в июне и на двух крупных площадках: в Самаре и Тольятти в течение трех дней в сентябре.
10–12 сентября больше 30 компаний, предприятий и организаций представили свои вакансии. Третий год подряд Выставка организуется правительством Самарской области, региональным министерством труда и службой занятости.
"Сейчас в области огромные возможности для трудоустройства, более 40 тысяч вакансий, — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Но не все об этом знают. Такая выставка позволяет не только лично пообщаться с работодателями, но и попробовать для себя какую-то профессию. После выставок в 2023 и 2024 году мы получили много положительных откликов и от работодателей, и от посетителей, поэтому в следующем году точно это повторим и надеемся, что еще и расширим площадки".
Среди работодателей — предприятия и учреждения разного профиля: от промышленных предприятий до спасательной службы, от системы здравоохранения до пищевых производств. Участники погружаются в тонкости профессий на практике — через профпробы и мастер-классы.
"Человек, когда устраивается спасателем, может приобрести множество специальностей, — рассказал Юрий Силантьев, спасатель Центра гражданской защиты (Тольятти). — Пожарная подготовка, газоспасательная подготовка, медицинская подготовка — оказание первой помощи. Нам нужны сотрудники, очень ждем молодежь".
Среди соискателей — как взрослые, так и школьники. Их познакомили с деятельностью компаний-работодателей, провели профориентационную работу.
"Здесь большое количество стендов, — поделился посетитель выставки в Самаре Егор Козин, — увидели здесь силовые ведомства, Росгвардию, таможенную службу, больницу Середавина. Очень интересно, нам понравилось".
Особая часть программы — конкурс "Работодатель мечты". В каждом городе определили победителя: в Тольятти им стала МОВО по Тольятти Росгвардия, в Самаре — аптечная сеть "Вита".
Кроме того, на Выставке вручали призы и подарки участникам, которые проявили активность и вовлеченность.
Выставку посетили более 3 тыс. человек. Она помогла испытать себя в профессиях, найти вдохновение и сделать шаг к своей идеальной работе. Любой из желающих найти работу может обратиться в службу занятости населения, где для него составят индивидуальный план-траекторию в поиске дела жизни.
В Самарской области доступно большое количество мер поддержки для желающих трудоустроиться. Узнать о них подробнее можно по телефону контакт-центра службы занятости Самарской области — 8-800-302-15-44.
Последние комментарии
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.