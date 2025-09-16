16+
Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская выставка профессий расширяет границы

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Попробовать себя в нескольких профессиях, увидеть профессию изнутри дает возможность ставшая уже традиционной в Самарской области Выставка профессий. В этом году она прошла в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в июне и на двух крупных площадках: в Самаре и Тольятти в течение трех дней в сентябре.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

10–12 сентября больше 30 компаний, предприятий и организаций представили свои вакансии. Третий год подряд Выставка организуется правительством Самарской области, региональным министерством труда и службой занятости.

"Сейчас в области огромные возможности для трудоустройства, более 40 тысяч вакансий, — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Но не все об этом знают. Такая выставка позволяет не только лично пообщаться с работодателями, но и попробовать для себя какую-то профессию. После выставок в 2023 и 2024 году мы получили много положительных откликов и от работодателей, и от посетителей, поэтому в следующем году точно это повторим и надеемся, что еще и расширим площадки".

Среди работодателей — предприятия и учреждения разного профиля: от промышленных предприятий до спасательной службы, от системы здравоохранения до пищевых производств. Участники погружаются в тонкости профессий на практике — через профпробы и мастер-классы.

"Человек, когда устраивается спасателем, может приобрести множество специальностей, — рассказал Юрий Силантьев, спасатель Центра гражданской защиты (Тольятти). —  Пожарная подготовка, газоспасательная подготовка, медицинская подготовка — оказание первой помощи. Нам нужны сотрудники, очень ждем молодежь".

Среди соискателей — как взрослые, так и школьники. Их познакомили с деятельностью компаний-работодателей, провели профориентационную работу.

"Здесь большое количество стендов, — поделился посетитель выставки в Самаре Егор Козин, — увидели здесь силовые ведомства, Росгвардию, таможенную службу, больницу Середавина. Очень интересно, нам понравилось".

Особая часть программы — конкурс "Работодатель мечты". В каждом городе определили победителя: в Тольятти им стала МОВО по Тольятти Росгвардия, в Самаре — аптечная сеть "Вита".

Кроме того, на Выставке вручали призы и подарки участникам, которые проявили активность и вовлеченность.

Выставку посетили более 3 тыс. человек. Она помогла испытать себя в профессиях, найти вдохновение и сделать шаг к своей идеальной работе. Любой из желающих найти работу может обратиться в службу занятости населения, где для него составят индивидуальный план-траекторию в поиске дела жизни.

В Самарской области доступно большое количество мер поддержки для желающих трудоустроиться.  Узнать о них подробнее можно по телефону контакт-центра службы занятости Самарской области — 8-800-302-15-44.

