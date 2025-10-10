В Воронеже прошло награждение участников конкурса "Семейная летопись Победы" Союза машиностроителей России

7 и 8 октября в Воронеже наградили победителей конкурса "Семейная летопись Победы", организованного Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Перед региональными отделениями СоюзМаш была поставлена задача рассказать о трудовых династиях, внесших свой вклад в Великую Победу и продолжающих работать на предприятиях по всей стране.
Воронежскую область на конкурсе представили две трудовые династии — Потаповых и Сугайло-Торопчиных. Семья Потаповых на протяжении нескольких поколений работает на АО "Электросигнал" — одном из старейших предприятий российской радиоэлектронной отрасли. Династия Сугайло-Торопчиных связана с Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (филиал ПАО "Ил"-ВАСО).
В видеорассказе, подготовленном при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) и банка НОВИКОМ, члены семей поделились воспоминаниями о своих близких, рассказали об их доблестном труде и мужестве, с которым основатели династий приближали Великую Победу. При подготовке ролика были использованы фотографии и документы из семейных архивов. Они помогли передать атмосферу того времени и оживить истории предков.
Всего на конкурс "Семейная летопись Победы" было представлено 36 творческих работ. Видеоролик о трудовых династиях воронежских предприятий занял по итогам соревнования почетное третье место.
Во время торжественной церемонии награждения председатель регионального отделения Анатолий Кузнецов вручил представителям династий подарки и почетные грамоты от Союза машиностроителей России и поблагодарил за участие в проекте.
"Мы гордимся тем, что воронежские предприятия бережно хранят традиции трудовых династий. Эти семьи — живое воплощение преемственности поколений, пример верности профессии и любви к своему делу. С помощью таких проектов, как "Семейная летопись Победы", мы не просто вспоминаем подвиги предков, но и укрепляем связь времен, вдохновляем молодежь на работу в промышленности и служение Родине", — сказал Анатолий Кузнецов.
Последние комментарии
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((