Экономика и бизнес

В Воронеже прошло награждение участников конкурса "Семейная летопись Победы" Союза машиностроителей России

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
7 и 8 октября в Воронеже наградили победителей конкурса "Семейная летопись Победы", организованного Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Перед региональными отделениями СоюзМаш была поставлена задача рассказать о трудовых династиях, внесших свой вклад в Великую Победу и продолжающих работать на предприятиях по всей стране.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Воронежскую область на конкурсе представили две трудовые династии — Потаповых и Сугайло-Торопчиных. Семья Потаповых на протяжении нескольких поколений работает на АО "Электросигнал" — одном из старейших предприятий российской радиоэлектронной отрасли. Династия Сугайло-Торопчиных связана с Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (филиал ПАО "Ил"-ВАСО).

В видеорассказе, подготовленном при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) и банка НОВИКОМ, члены семей поделились воспоминаниями о своих близких, рассказали об их доблестном труде и мужестве, с которым основатели династий приближали Великую Победу. При подготовке ролика были использованы фотографии и документы из семейных архивов. Они помогли передать атмосферу того времени и оживить истории предков.

Всего на конкурс "Семейная летопись Победы" было представлено 36 творческих работ. Видеоролик о трудовых династиях воронежских предприятий занял по итогам соревнования почетное третье место.

Во время торжественной церемонии награждения председатель регионального отделения Анатолий Кузнецов вручил представителям династий подарки и почетные грамоты от Союза машиностроителей России и поблагодарил за участие в проекте.

"Мы гордимся тем, что воронежские предприятия бережно хранят традиции трудовых династий. Эти семьи — живое воплощение преемственности поколений, пример верности профессии и любви к своему делу. С помощью таких проектов, как "Семейная летопись Победы", мы не просто вспоминаем подвиги предков, но и укрепляем связь времен, вдохновляем молодежь на работу в промышленности и служение Родине", — сказал Анатолий Кузнецов.

