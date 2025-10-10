16+
Экономика и бизнес

Делегация Самарской области принимает участие в форуме "Креативный код. Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Санкт-Петербурге проходит форум "Креативный код. Россия" — площадка, организованная минэкономразвития России и посвященная вопросам системного развития креативной экономики. Самарскую область представляют представители минэкономразвития региона и инфраструктуры поддержки креативного сектора.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Всего на форуме собралось более 5 тысяч человек из 80 регионов России. Мероприятие объединило представителей креативного бизнеса, органов власти, институтов развития и международных партнеров, чтобы обсудить роль творческих индустрий в экономике будущего.

"В Самарской области ведется активная работа по развитию креативных индустрий. Мы отмечем значительный потенциал этого сектора и его растущий вклад в региональную экономику. Участие в масштабном Форуме — это возможность перенять опыт коллег, поделиться своими наработками, сверить вектор развития вместе с федеральными коллегами" — отметил врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

В программе форума "Креативный код. Россия" — ключевые мероприятия, включая пленарную сессию с руководством Минэкономразвития России, где обсудили актуальные вопросы поддержки креативной экономики. Участники приняли участие в дискуссиях по 16 направлениям креативной экономики, охватывающим такие области, как мода, дизайн, IT и гастрономия.

На форуме представят лучшие региональные практики. Особое внимание будет уделено экспертному треку для малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям найти новые возможности для развития.

В Самарской области, благодаря реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", действует широкий комплекс мероприятий, направленных на поддержку предпринимателей сферы креативных индустрий.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru творческие предприниматели могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. В ближайшие недели состоится грантовый конкурс, победители которого могут получить до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

