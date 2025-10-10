16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Территория Моды" получила официальное свидетельство в Государственном реестре товарных знаков РФ Делегация Самарской области принимает участие в форуме "Креативный код. Россия" Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России В Самарской области развивается маломерное судостроение В минцифре региона рассказали о трех способах оставаться на связи в период временных ограничений работы мобильного интернета

Экономика и бизнес

Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Федеральная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" объявила имена победителей конкурса в 2025 году. Второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП присудили самарской компании ООО "АвтоГазТранс".

Фото: минэкономразвития Самарской области

Предприятие отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

"Компания "АвтоГазТранс" вновь вошла в число лучших экспортеров страны! Экспортную деятельность мы ведем уже более 20 лет, поставляя углекислотное оборудование в разные страны. Компания расширяет номенклатуру выпускаемого оборудования и совершенствует его, адаптируясь к потребностям заказчиков за рубежом, — отметила директор ООО "АвтоГазТранс" Светлана Болотина. — Мы гордимся тем, что вновь смогли достойно представить машиностроительную отрасль Самарской области на уровне страны и продолжим дальше идти к поставленной цели — стать победителем на федеральном уровне".

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области, благодаря чему становилось участником отраслевых выставок и бизнес-миссий в составе региональной делегации. Благодаря содействию экспортного центра, компания заключила ряд экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению и другие страны.

"Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание "Экспортер года" — почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьезный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комиссия, в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и ведущих предпринимательских объединений, признала победителями как малые и средние предприятия, так и крупный бизнес — всего 50 компаний. Все они достигли значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг. Всего премия присуждалась в 20 номинациях.
"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы", — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Торжественная церемония награждения состоится 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".

В Самарской области на базе регионального центра "Мой бизнес" работает Центр поддержки экспорта, он осуществляет свою деятельность по национальным проектам "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача — оказывать комплексную помощь экспортерам, развивать международное сотрудничество и повышать узнаваемость региональных брендов за рубежом.
Обратиться за консультацией или получением услуги можно по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Все меры поддержки экспортеров размещены на портале mybiz63.ru.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2