Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России

Федеральная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" объявила имена победителей конкурса в 2025 году. Второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП присудили самарской компании ООО "АвтоГазТранс".

Предприятие отправляет на экспорт оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

"Компания "АвтоГазТранс" вновь вошла в число лучших экспортеров страны! Экспортную деятельность мы ведем уже более 20 лет, поставляя углекислотное оборудование в разные страны. Компания расширяет номенклатуру выпускаемого оборудования и совершенствует его, адаптируясь к потребностям заказчиков за рубежом, — отметила директор ООО "АвтоГазТранс" Светлана Болотина. — Мы гордимся тем, что вновь смогли достойно представить машиностроительную отрасль Самарской области на уровне страны и продолжим дальше идти к поставленной цели — стать победителем на федеральном уровне".

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области, благодаря чему становилось участником отраслевых выставок и бизнес-миссий в составе региональной делегации. Благодаря содействию экспортного центра, компания заключила ряд экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению и другие страны.

"Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание "Экспортер года" — почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьезный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы. Гордимся нашими предпринимателями и готовы поддержать их в развитии и расширении экспортной географии", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комиссия, в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и ведущих предпринимательских объединений, признала победителями как малые и средние предприятия, так и крупный бизнес — всего 50 компаний. Все они достигли значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг. Всего премия присуждалась в 20 номинациях.

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы", — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Торжественная церемония награждения состоится 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".

В Самарской области на базе регионального центра "Мой бизнес" работает Центр поддержки экспорта, он осуществляет свою деятельность по национальным проектам "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача — оказывать комплексную помощь экспортерам, развивать международное сотрудничество и повышать узнаваемость региональных брендов за рубежом.

Обратиться за консультацией или получением услуги можно по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Все меры поддержки экспортеров размещены на портале mybiz63.ru.