В Самарской области развивается маломерное судостроение

Самарская область становится центром маломерного судостроения — в регионе успешно работают одни из крупнейших производителей. Кроме того, регион является одним из лидеров по количеству зарегистрированных маломерных судов.

Как отмечают представители судостроительной отрасли, губерния лидирует и по количеству участников специализированных выставок — более половины экспонентов являются самарскими судостроителями.

Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая производит маломерные суда длиной до 7 метров. В этом году предприятие стало участником федерального проекта "Производительность труда", входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

За последнее время компания презентовала свои лодки сразу на двух крупнейших специализированных выставках в Санкт-Петербурге. Первая — 18-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "НЕВА-2025". Мероприятие прошло в КВЦ "Экспофорум" и объединило 671 участника их разных стран.

Вторым мероприятием стала 12-я международная выставка St. Petersburg International Boat Show (SPIBS-2025). Лодки самарской верфи заинтересовали не только российских посетителей, но и участников и из Китая, Египта, Турции и других стран.

"Для молодой судостроительной компании VIVAT участие в выставках международного уровня — это возможность не только продемонстрировать свою продукцию, но и наладить долгосрочные бизнес-контакты. Нашими лодками активно заинтересовались технические портовые службы, готовые рассмотреть катера для дальнейшей профильной эксплуатации в акватории портов", — поделился впечатлениями генеральный директор VIVAT Андрей Смирнов.

Общее число участников федерального проекта "Производительность труда" превысило более 200 компаний. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

Федеральный проект "Производительность труда" направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий через системное внедрение бережливых технологий, устранение потерь и оптимизацию процессов. Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.