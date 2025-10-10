"Территория Моды" получила официальное свидетельство в Государственном реестре товарных знаков РФ

Министерство промышленности и торговли Самарской области получило официальное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на товарный знак "Территория Моды". Документ подтверждает исключительные права на бренд, что является значимым шагом в системной поддержке легкой промышленности региона.

"Это важный шаг для поддержки и развития легкой промышленности Самарской области. Регистрация товарного знака позволит эффективнее защищать интеллектуальную собственность наших дизайнеров и производителей, а также даст мощный импульс для дальнейшего расширения проекта, известного своим масштабным и успешным маркет-фестивалем "Территория моды. Сделано в Самарской области", — отметил глава регионального Минпромторга Денис Гурков.

IV Самарский губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" пройдет в Самаре с 17 по 19 октября 2025 года в торговом центре "Гудок". Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

В 2025 году на фестивале пройдет выставка-продажа самарских брендов и выставка народных промыслов в рамках "Всероссийской ярмарки", состоятся показы коллекций, а также образовательные мероприятия с экспертами индустрии.

Ежегодно фестиваль собирает порядка 150 участников и более 25 тысяч посетителей. В их числе — крупные и малосерийные производства, дизайнерские бренды и ателье, самозанятые мастера и производители товаров для СВО. Активное участие принимают представители ритейла, стилисты и модельные агентства.

Совершенствование системы поддержки регионального бизнеса — одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" способствует развитию креативных индустрий региона, повышению престижа рабочих профессий, а также росту туристической привлекательности Самарской области.