Над Самарской областью в ночь на 19 октября сбили 12 украинских БПЛА

В ночь на воскресенье, 19 октября, над Самарской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

О работе ПВО и оперативных служб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Введены временные ограничения в аэропорту, а также в действии мобильного интернета. Сохраняйте спокойствие. Напоминаю, что в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения. Не помогайте врагу!", - написал он в МАХ.

О звуках сирены, которые было слышно ночью, сообщают жители Куйбышевского района Самары.