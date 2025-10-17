Самарские таможенники обнаружили контрафактные электроинструменты на 1,5 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни обнаружили партию контрафактных электроинструментов.

В районе пос. Большая Черниговка остановили две фуры из Казахстана. В них было 40 тонн аккумуляторных дрелей из Китая. Рыночная стоимость партии — 2 тыс. единиц оценивается в 1,5 млн рублей. При этом таможенные декларации на груз оказались поддельными. Также выяснилось, что эти документы уже подавались ранее, что свидетельствует о попытке недобросовестных предпринимателей обойти таможенный контроль.