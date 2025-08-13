Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне "AА (RU)" с прогнозом "Позитивный", что свидетельствует о высокой кредитоспособности региона и устойчивости его финансовой системы. Аналитики агентства отмечают, что область демонстрирует устойчивое развитие, что может привести к дальнейшему повышению рейтинга.
"Стабильные бюджетные показатели, характеризующиеся высокой долей собственных доходов, отсутствие бюджетных нарушений, снижение уровня долговой нагрузки благодаря проведению эффективной политики управления государственным долгом и ожидание АКРА по ее сохранению на отметке ниже 30% — все эти основные факторы оказали влияние на подтверждение рейтинга Самарской области", — отметила заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.
"Позитивный" прогноз рейтинга означает намерение агентства АКРА повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области, что положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона и позволит придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.