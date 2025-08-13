Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне "AА (RU)" с прогнозом "Позитивный", что свидетельствует о высокой кредитоспособности региона и устойчивости его финансовой системы. Аналитики агентства отмечают, что область демонстрирует устойчивое развитие, что может привести к дальнейшему повышению рейтинга.

"Стабильные бюджетные показатели, характеризующиеся высокой долей собственных доходов, отсутствие бюджетных нарушений, снижение уровня долговой нагрузки благодаря проведению эффективной политики управления государственным долгом и ожидание АКРА по ее сохранению на отметке ниже 30% — все эти основные факторы оказали влияние на подтверждение рейтинга Самарской области", — отметила заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

"Позитивный" прогноз рейтинга означает намерение агентства АКРА повысить уровень кредитного рейтинга Самарской области, что положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона и позволит придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области.