Для россиян обнулят трафик на сайты новостей

С 15 по 17 августа один из мобильных операторов обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия — США.

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:

РИА Новости (ria.ru)

ТАСС (tass.ru)

Интерфакс (interfax.ru)

РБК (rbc.ru)

Коммерсантъ (kommersant.ru)

Ведомости (vedomosti.ru)

Известия (iz.ru)

Газета.Ru (gazeta.ru)

Лента.ру (lenta.ru)

НТВ (ntv.ru)

Первый канал (1tv.ru)

ВГТРК (vgtrk.ru)

RT (rt.com)

Ura.ru (ura.news)

Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов МегаФона на территории России с положительным балансом счёта, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.

Саммит Россия — США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.