Т2 первой среди операторов интегрирует Т-Pay в контур мобильного приложения

T2, российский оператор мобильной связи, и Т-Банк подписали соглашение об интеграции балансов T-Pay и кешбэков банка в мобильное приложение оператора. Также компании проведут оценку сотрудничества в сфере трансграничных переводов и подключения дополнительных услуг Т2 в авторизованной зоне Т-Банка.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали на форуме "Финополис-2025" заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева, вице-президент и директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов. Стороны договорились содействовать в развитии финансовых продуктов и услуг, а также расширить присутствие предложений компаний в мобильных приложениях Т-Банка и Т2.

Т2 оценивает Т-Банк как технологичную и динамично развивающуюся компанию на стыке традиционного банкинга, финтеха и IT, которая открыта к взаимовыгодным проектам и коллаборациям. Первым результатом сотрудничества станет отображение сервиса моментальных платежей T-Pay и кешбэков банка в мобильном приложении оператора, а также полная интеграция платежного сервиса в клиентский функционал абонентов Т2. Параллельно с этим специалисты оценят возможность функционала подключения услуг оператора — пакетов минут и гигабайтов, подключение мультиподписки MiXX и др. — в авторизованной зоне Т-Банка. Еще один этап — наладить сотрудничество в сфере трансграничных переводов. Клиенты банка и оператора смогут оценить новый функционал уже в 2026 году.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Сотрудничество с Т-Банком открывает для Т2 новые горизонты в развитии инновационных сервисов — вместе мы создадим пространство, где технологии работают на благо каждого клиента и укрепляют финальную устойчивость абонентов. Подобное партнерство между банком и оператором — первый случай на рынке, и мы благодарим за доверие и интерес к Т2. Это доказывает, что Т2 занимает устойчивую позицию в финтехе и готова дальше развивать направление финансовых сервисов совместно с лидерами рынка".

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка:

"Наступает эра не закрытых, а открытых экосистем. Благодаря такому партнерству выигрывает как клиент, так и рынок в целом. Разные экосистемы дополняют друг друга, что позволяет клиенту получать максимум от таких решений. Сотрудничество Т-Банка и Т2 — пример синергии открытых экосистем. В итоге пользовательский путь наших клиентов станет лучше, проще и удобнее. Вместе мы сможем развивать наши цифровые сервисы, делая их еще более персонализированными. В этом мы видим задачу финтеха в целом — объединять в одном месте все необходимые клиенту функции буквально на одной странице приложения, чтобы рутинные задачи приносили не головную боль, а приятные эмоции. Не придется совершать никаких лишних действий и переключаться между приложениями, когда нужно пополнить счет телефона. Это сотрудничество — продолжение реализации нашей стратегии "Дофамин-банкинг".