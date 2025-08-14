На конференции "Гипровостокнефти" представили передовые решения в нефтегазодобыче

Миру нужно все больше энергии. Поэтому повышение продуктивности работы нефтегазового сектора является одной из приоритетных задач. Какие решения для этого сегодня используют участники рынка? Об этом речь шла во время работы тематических секций VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая стартовала в Самаре 13 августа. Организатор мероприятия - АО "Гипровостокнефть".

Деловая программа второй секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" началась с доклада руководителя центра концептуального проектирования ПАО "Газпромнефть-НТЦ" Всеволода Хананова. Он поделился опытом компании в сфере инжиниринга наземного оборудования.

Фото: Сергей Бредихин

Всеволод Хананов рассказал, что рост добычи углеводородов ПАО "Газпромнефть" превышает среднеотраслевой уровень. Этот процесс обеспечен развитием активов и реализацией новых проектов. В компании выстроен конвейер реализации проектов с развитой методологией, особое внимание в которой уделяется проработке решений на ранних этапах и проектированию обустройства.

"Продуктовая линейка блока системного инжиниринга ПАО "Газпромнефть НТЦ" охватывает все этапы жизненного цикла систем наземного обустройства. Заказчики продуктов - дочерние общества ПАО "Газпромнефть", российские и международные компании", - пояснил Всеволод Ханаев.

Ни проектирование, ни строительство месторождений невозможны без регулирования, стандартизации. Этим занимается АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ).

"Мы объединяем нефтегазовые, нефтехимические и инжиниринговые компании, производителей оборудования на одной площадке для совместной работы над отраслевыми стандартами и создания системы оценки соответствия качества", - сообщила руководитель практики внедрения стандартов и взаимодействия с государственными органами власти АНО "ИНТИ" Ксения Чупина. Она рассказала о том, как институт осуществляет импортозамещение, и привела примеры стандартов-аналогов. Также представитель ИНТИ познакомила коллег с деятельностью ООО "Единый оператор испытаний", который является национальной экспертной площадкой в области испытаний, управления качеством и испытательной инфраструктурой.

Использованию AI- и AR-технологий в нефтегазодобыче была посвящена презентация руководителя направления Проектного офиса АО "Гипровостокнефть" Дениса Шпилькина. Он представил участникам конференции кейсы, которые выполнила его команда в рамках программы цифровизации капитального строительства ГК АО "Зарубежнефть".

Фото: Сергей Бредихин

Это и применение нейросетевых технологий для выполнения высокодетальных 3D-реконструкций опасных производственных объектов, и создание автоматизированного рабочего места для супервайзера по капитальному строительству, и применение моделей компьютерного зрения для обследования зданий и сооружений, контроля соблюдения требований HSE на стройплощадке и контроля качества сварных соединений трубопроводов.

Отдельно Денис Шпилькин остановился на приложении дополненной реальности (AR), которое позволяет оперативно обнаружить какие-либо коллизии на строительной площадке:

"Это важно сделать вначале, так как на следующем этапе исправление технических замечаний, отклонений от проекта будет стоить значительно дороже. Еще одним существенным плюсом приложения служит то, что оно позволяет упростить коммуникации проектировщиков и монтажников".

Тему использования цифровых технологий в нефтегазодобыче продолжил менеджер по развитию бизнеса компании VISIOLOGY Владимир Хутиев. Он рассказал о платформе BI, которая предназначена для сбора, анализа и визуализации данных, что позволяет видеть всю картину бизнеса и принимать оперативные и обоснованные управленческие решения на основе данных. Платформа легко встраивается в ИТ-инфраструктуру и включена в реестр отечественного программного обеспечения.

Основной акцент в выступлении заместителя исполнительного директора по развитию и маркетингу ООО ПКФ "Экс-Форма" Евгении Тарасовой был сделан на внедрении комплекса подготовки газа (КПГ) на нефтегазовых месторождениях:

"Этот процесс включает в себя очистку газа от механических и жидких примесей, осушку, переключение потоков газа, измерение расхода газа, подогрев газа, редуцирование газа, одоризацию газа и ввод ингибиторов гидратообразования или других реагентов".

Фото: Сергей Бредихин

Об особенностях применения ИИ при проектировании и разработке системы в нефтегазодобыче речь шла в докладе аккаунт-менеджера ООО "Цифровое проектирование" Вадима Ромина. Компания специализируется на разработке инструментов моделирования и проектирования оптимальной инфраструктуры и технологических процессов в нефтегазовой отрасли, железнодорожном транспорте и энергетике.

Финалом работы секции стала панельная дискуссия "Импортозамещение - проблема или прорыв в отечественной цифровизации?" Своим опытом в этой сфере поделились представители АО "Гипровостокнефть", ООО "ЗН Снабжение", ООО "АСКОН-Системы проектирования", ГК "СиСофт", ООО "МиР ПиА", ООО "РТСИМ". Также участники конференции высказали различные точки зрения по ключевому вопросу дискуссии.

Итог обсуждения подвела модератор, начальник управления ИТ АО "Гипровостокнефть" Любовь Зубова: "Импортозамещение для нашей отрасли стало безусловным прорывом. Еще 10 лет назад мы не знали отечественных цифровых продуктов. А сегодня их уже очень много, у нас появилась возможность выбора. И что очень важно, мы как пользователи получили возможность влиять на развитие этих продуктов, так как разработчики находятся в нашей стране и с ними можно конструктивно взаимодействовать".