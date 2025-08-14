Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации

Самарская компания Тесвел (входит в ГК Волгаэнергопром) представила инновационное решение для подготовки специалистов — универсальную коллаборативную роботизированную платформу обучения. Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Платформа представляет собой модульный комплекс, включающий коллаборативного робота, систему технического зрения, ленточный транспортер, программируемые контроллеры и другие компоненты. Конструкция позволяет моделировать различные производственные процессы: от простого захвата объектов до сложных операций сборки и паллетирования. Модульная архитектура обеспечивает гибкую настройку под различные учебные задачи.
Решение может быть адаптировано под конкретные образовательные программы и задачи предприятий и учреждений. Платформа для обучения способствует повышению качества подготовки специалистов в соответствии с актуальными требованиями по автоматизации производств.
"Сегодня роботизация становится не просто одним из инструментов улучшения производства, это уже фундаментальный этап. Это не просто технологический тренд, а необходимое условие для развития современной промышленности, повышения ее конкурентоспособности и устойчивого роста. Внедрение инновационных решений, таких как робоплатформа компании Тесвел — станет важным шагом на пути к созданию высококвалифицированных кадров, способных эффективно работать в условиях автоматизации", — отмечает глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.