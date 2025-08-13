Умные технологии покорили села Самарской области

Сельчане в регионе стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключённых к сети МегаФона в сельских населённых пунктах региона, выросло на 29%.
Лидером по цифровизации стал Красноярский район области. Местные жители составляют 18% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Волжского (17%) и Ставропольского (16%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.
В небольших населенных пунктах Самарской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 39% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет, а третью — жители 55–64 лет (17%). Менее активна аудитория 25–34 лет (13%) и старше 65 лет (4%). Молодёжь в возрасте 18–24 лет составляет лишь 2% от всех пользователей.
Потребление трафика умными устройствами также растёт: за год объем данных увеличился на 32%. Значимый вклад в эту динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Жители сел управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM-модули за год выросло сразу в 4 раза.
Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.
Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры МегаФона модернизировали объекты связи в населенных пунктах 11 районов Самарской области. Внедрение дополнительного частотного слоя LTE позволило увеличить скорость мобильного интернета в поселках Полянский и Просвет, сёлах Алакаевка, Старое Ермаково, Новое Усманово, Кошки, Хилково, деревне Новый Шунгут и других.
