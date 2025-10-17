ХК "Лада" проиграл в Хабаровске

В очередном матче "Лада" в Хабаровске встречалась с "Амуром".

В первом периоде соперникам не удалось отличиться, а во втором, несмотря на то, что тольяттинцы выглядели поактивнее хабаровчан, единственную шайбу забросили именно хозяева (на 37-й минуте отличился Матвей Заседа).

На 48-й минуте Игнат Коротких в контратаке увеличил счёт, после того, как хорошую возможность сравнять счет упустили волжане.

Точку в матче на последней минуте поставил Сергей Дубакин. 3:0, победа "Амура".