В Самаре в массовом ДТП с грузовиком пострали два человека

Во вторник, 30 сентября, в 9:45 33-летний водитель грузового автомобиля Shacman SX325, перевозивший глину, напротив дома № 17 по Красноглинскому шоссе допустил наезд на стоящий автомобиль "Луидор".

Фото: ГУ МВД по Самарской области