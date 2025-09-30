16+
Общество

Кубок России по гонкам дронов пройдет в Самаре в рамках форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Одно из крупнейших событий в мире гонок дронов — Кубок России с участием сильнейших пилотов страны, состоится в Самаре с 3 по 5 ноября, на площадке форума "Россия — спортивная держава".

Фото: пресс-служба Федерации гонок дронов России

Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства РФ. Оператор Форума — Фонд Росконгресс.

Выявить сильнейших пилотов России в Самару приедут более 100 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования пройдут в дисциплинах вида спорта "гонки дронов": класс 200 мм и класс 330 мм — все в личном и командном зачетах.

"Проведение Кубка страны по гонкам дронов в рамках форума "Россия — спортивная держава" — это не просто соревнования, это демонстрация того, как современные технологии интегрируются в спортивную индустрию нашей страны. Это событие — яркое свидетельство того, что Россия действительно спортивная держава, где развиваются не только традиционные, но и инновационные виды спорта. Кубок послужит примером того, как спорт и технологии могут успешно дополнять друг друга, создавая новые возможности для развития нашей страны", — пояснил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Состязания пройдут на "Самара-Арене" на специально оборудованной трассе, отвечающей всем требованиям безопасности и профессиональным стандартам. Также в рамках Кубка России запланированы мастер-классы по дрон-баскетболу и техническому симулятору для всех желающих.

Среди участников Кубка Росси по гонкам дронов также будут выступать пилоты, принимавшие участие во Всероссийском чемпионате по пилотированию дронов "Пилоты будущего", финал которого состоится в Москве с 1 по 5 октября.

В нем примут участие 100 детей и подростков из 89 субъектов России. Итоговые состязания пройдут по пяти дисциплинам: класс 75 мм, "Технический симулятор", "Дрон-баскетбол", "Сборка дрона" и "Скоростной мониторинг".

Мероприятие направлено на развитие востребованных навыков и компетенций в области инновационных технологий и видов спорта среди детей и молодежи в возрасте от семи до 18 лет и уже собрало более 16 тыс. заявок на участие со всей России.

Организаторами мероприятия выступают Федерация гонок дронов России и "Движение первых" при поддержке Министерства спорта РФ. 

