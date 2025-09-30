Почти 4 тыс. ребят из ПФО присоединились к просветительскому марафону Знание.Первые

В воскресенье, 28 сентября, в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.

За три дня в 11 регионах страны, а также впервые за рубежом — в Абхазии — с молодежью встретились 145 лекторов. Выдающиеся люди из разных сфер рассказали о прошлом, настоящем и будущем отрасли, которая олицетворяет технологическую мощь России и является надежной основой обороноспособности, национальной безопасности и государственного суверенитета. Очно к марафону, который прошел при поддержке ГК "Росатом", присоединились более 25 тыс. молодых людей из 57 стран, из них почти 4 тыс. ребят присутствовали на площадках в Москве, Нижнем Новгороде и Саранске.

В Приволжском федеральном округе главное просветительское событие страны прошло в Нижегородской области и Республике Мордовия. Участников марафона поприветствовал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

26 сентября на площадке культурно-просветительского центра "Академия Маяк" им. академика Андрея Сахарова перед молодежью выступили государственные деятели, ученые, герои страны, военные корреспонденты, олимпийские чемпионы и мастера культуры. Ребята обсудили развитие нейронауки, покорение Арктики, подвиги защитников отечества.

Программу марафона открыла министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. Приветствуя слушателей, она отметила, что регион по праву считается локомотивом развития атомной промышленности, предприятия которой уделяют особое внимание знакомству школьников и студентов с отраслью. В марафоне принял участие генеральный директор RP Consulting, магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев. Математик, маркетолог и бизнес-тренер рассказал, какие качества нужны для эффективной командной работы.

Как соотносятся наука и воля, раскрыл в беседе с ребятами полярный путешественник, директор ГБУ Москвы "Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро.

Важное место в программе марафона заняла тема подвигов во имя будущего. Об этом с молодежью говорили военный корреспондент НТВ Михаил Чернов и военный журналист, специальный корреспондент RT Илья Васюнин. Они ответили на вопросы старшеклассников — например, о том, как распознать дипфейки.

Профессор кафедры нейротехнологий, директор НИИ нейронаук ННГУ, руководитель центра нейроморфных вычислений Университет "Неймарк" Сусанна Гордлеева познакомила аудиторию с достижениями нейронауки. Своим опытом на пути к спортивному олимпу с аудиторией поделилась олимпийская чемпионка, единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все основные международные титулы в женском одиночном катании Алина Загитова.

27 сентября в Центре образования № 15 "Высота" им. Героя Советского Союза М. П. Девятаева перед молодежью выступили государственные деятели, лидеры бизнеса, инженеры, защитники страны, мастера культуры и олимпийский чемпион. На площадке обсудили, в чем промышленный потенциал Приволжского федерального округа, какие профессии наиболее перспективны и востребованы, как развивается 3D-печать зданий и где незаменимы БПЛА.

На открытии марафона в Мордовии выступил глава республики Артем Здунов. Обращаясь к молодежи, он подчеркнул, что тема марафона "архиинтересная", а история атомной промышленности России — это история подвигов ученых и инженеров. Глава региона напомнил, что наша страна — мировой лидер атомной отрасли, и напутствовал ребят работать над собой, чтобы быть достойными высот, которых добились их предшественники.

С первой лекцией выступил заместитель полпра президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Он рассказал о промышленном потенциале региона и тех возможностях, которые открываются для молодежи. По словам лектора, в ПФО традиционно развито автомобильное машиностроение, работают крупнейшие предприятия: ПАО "КамАЗ", АО "АвтоВАЗ", Ульяновский и Горьковский автозаводы. Развита авиакосмическая отрасль, ее лидеры расположены в Самаре, Ульяновске, Перми. В округе много предприятий в сфере электроэнергетики, нефтехимии, металлургии и, конечно, атомной промышленности. Олег Машковцев подчеркнул, что Республика Удмуртия, Ульяновская, Саратовская, Пензенская, Нижегородская области — регионы, где работают крупные предприятия атомной промышленности, а потому в ПФО всегда будут востребованы специалисты атомпрома. В свою очередь "Росатом" реализует программы поддержки молодежи, чтобы молодые люди стремились жить и работать в родном регионе.

Актриса Анфиса Черных рассказала о творческих профессиях и дала несколько рекомендаций для тех, кто хочет стать актером или актрисой. О построении спортивной карьеры с участниками марафона говорил двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы Евгений Рылов.

Большой эмоциональный отклик у молодежи вызвал открытый диалог, посвященный подвигам защитников истраны. Своими историями поделились ветеран боевых действий, награжденный орденом Мужества, Андрей Елькин, и военный корреспондент "Первого канала" Алексей Иванов. Руководитель технических проектов Композитного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Евгений Трофименко выступил с лекцией "Композиты в действии: от идеи до готового продукта". С темой создания БПЛА марафон продолжил руководитель образовательных проектов ГК "Геоскан", заведующий лаборатории БАС в АНОО ФизТех лицей им. Капицы, эксперт компетенции "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов" в чемпионате по профессиональному мастерству "Профессионалы" Михаил Гераськин. О революционных изменениях в строительстве, которые привносит 3D-печать, рассказал генеральный директор 3D4ART Роман Павленко. В завершение программы состоялся открытый диалог актрисы театра и кино Валерии Ланской. Она обсудила с молодежью советский и российский кинематограф, театр, музыку.

Марафон Знание.Первые проходил три дня и охватывал всю страну. 26 сентября он состоялся в Москве, Грозном, Красноярске, Макеевке, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Твери, Хабаровске и Челябинске. Также в этот день марафон впервые прошел за рубежом — в городе Сухуме Республики Абхазия. 27 сентября работали площадки в Саранске и Москве, а 28 сентября марафон завершился в столице.

События марафона Знание.Первые транслируются на сайте Общества "Знание" и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте. Трансляции с региональных площадок доступны в окружных сообществах "Знания".