Компания из Тольятти запускает электронную систему мягкой заботы о пожилых

В Тольятти в День пожилого человека стартует уникальный для России проект "Социальная опора", реализуемый одним из резидентов технопарка "Жигулевская долина".

Суть проекта — система мягкой заботы о пожилых людях, которые проживают одни. По словам Сергея Сычугова, директора ВПК "Поток", в недрах которой и родилась идея "Социальной опоры", проект ориентирован на взрослых детей, которые проживают отдельно от родителей, но не перестают заботится о них.

"По факту наши решения, помогающие присматривать за пожилыми родителями, есть умный дом, но ориентированный на конкретную аудиторию. Это набор датчиков, которые покрывают большую часть взаимодействия с бытовыми приборами — чайником, холодильником, плитой. Если наш диспетчер видит, что в квартире пожилого человека долгое время не включался чайник, не открывался холодильник и не готовилась пища, это служит сигналом к телефонному звонку и (или) контакта с родственниками. Даже собственному визиту в квартиру", — поясняет Сергей Сычугов.

По его словам, система использует возможности искусственного интеллекта. Так, ИИ формирует карту предпочтений, в которую входит: время бодрствования, отход ко сну, график приема пищи и прогулок. И если привычный ритм жизни пожилого человека нарушается, это служит сигналом диспетчеру.

"Кстати, мы сильно переживали из-за возможного недовольства пожилых людей в момент, когда наш диспетчер будет с ними связываться в попытке выяснить, все ли в порядке. Оказалось, что это только радует их, демонстрируя ту самую заботу, которой порой не хватает", — говорит Сергей.

Расширенные версии "Социальной опоры" включают в себя камеры, устанавливаемые на дверной глазок (контроль нежелательных гостей), голосовой помощник (если случился приступ, а человек не может воспользоваться телефоном) и трекеры, размещаемые с согласия подопечного в обуви или одежде — на случай, если он потеряется во время прогулки.

На данный момент "Социальная опора" в тестовом режиме работает в нескольких квартирах в Тольятти. Плату за установку в компании не берут. Клиенты оплачивают лишь услуги диспетчера.

Сергей Сычугов обращается ко всем жителям Самарской области с просьбой поделиться информацией с близкими, поскольку это единственная форма поддержки, которая требуется проекту сейчас.

Следующий шаг реализации — масштабирование на всю Самарскую область и подача документов в фонд Президентских грантов.