В Елховском районе открылась модельная библиотека "Территория диалога"

В с. Никитино Елховского района торжественно открылась модельная библиотека "Территория диалога". Библиотека создана в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Модернизация превратила традиционную библиотеку в современное многофункциональное пространство, которое станет центром культурной, образовательной и социальной жизни всего района.

Ремонт преобразил помещение, создав новые, комфортные зоны для библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга. Фонд библиотеки был значительно обновлен: закуплено более 3,3 тыс. экземпляров новых книжных изданий, включая интерактивные книги, которые привлекут внимание юных читателей. Приобретена современная мебель, установлено новое компьютерное и мультимедийное оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному интернету.

Особое внимание уделено доступу к современным информационным ресурсам. Теперь читатели Никитинской библиотеки имеют возможность пользоваться электронными библиотеками "ЛитРес", Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и ее детским разделом (НЭБ.Дети). Средства муниципального бюджета позволили изготовить яркую световую вывеску "Библиотека", а также оформить подписку на электронную библиотеку "ЛитРес: Библиотека" и актуальные периодические издания.

Библиотека предлагает жителям района пять тематических зон, каждая из которых ориентирована на конкретные потребности посетителей:

"Читай-Играй" — развивающее пространство для самых маленьких;

"Инфо-зал" — зона с компьютерами и доступом к электронным базам данных;

"Центр Чтения" — уютная территория с классической и современной литературой для книголюбов.

"Территория диалога" — площадка для дискуссий, лекций и встреч с интересными людьми;

"Арт-студия" — творческое пространство для мастер-классов и занятий рукоделием.

Сформирована насыщенная программа мероприятий, учитывающая интересы разных поколений — от дошкольников и молодежи до людей "серебряного" возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека готова предложить образовательные курсы, консультации для родителей, литературные клубы и лектории.

"Открытие модельной библиотеки — это значимое событие для всего Елховского района, — отметила и. о. главы района Татьяна Беспалова. — Мы создали не просто обновленное здание, а настоящий дом знаний и творчества, где каждый житель найдет занятие по душе. Это инвестиция в наше будущее, в укрепление семейных ценностей и создание комфортной среды для всех поколений".

Библиотека нового поколения открывает новые горизонты для культурного и социального развития муниципального района Елховский, способствуя формированию активного и образованного сообщества, где семейные ценности занимают центральное место.