16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Туроператор провел экологическую акцию и подарил Самаре 10 елей В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта Глава Госжилинспекции: "В регионе появится единая диспетчерская служба" В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей Мир силы: в Самаре открылся клуб Royal Gym с медицинским SPA

Общество

В Елховском районе открылась модельная библиотека "Территория диалога"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 219
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В с. Никитино Елховского района торжественно открылась модельная библиотека "Территория диалога". Библиотека создана в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: администрация Елховского района

Модернизация превратила традиционную библиотеку в современное многофункциональное пространство, которое станет центром культурной, образовательной и социальной жизни всего района. 
Ремонт преобразил помещение, создав новые, комфортные зоны для библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга. Фонд библиотеки был значительно обновлен: закуплено более 3,3 тыс. экземпляров новых книжных изданий, включая интерактивные книги, которые привлекут внимание юных читателей. Приобретена современная мебель, установлено новое компьютерное и мультимедийное оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному интернету.

Особое внимание уделено доступу к современным информационным ресурсам. Теперь читатели Никитинской библиотеки имеют возможность пользоваться электронными библиотеками "ЛитРес", Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и ее детским разделом (НЭБ.Дети). Средства муниципального бюджета позволили изготовить яркую световую вывеску "Библиотека", а также оформить подписку на электронную библиотеку "ЛитРес: Библиотека" и актуальные периодические издания.

Библиотека предлагает жителям района пять тематических зон, каждая из которых ориентирована на конкретные потребности посетителей:

"Читай-Играй" — развивающее пространство для самых маленьких;

"Инфо-зал" — зона с компьютерами и доступом к электронным базам данных;

"Центр Чтения" — уютная территория с классической и современной литературой для книголюбов.

"Территория диалога" — площадка для дискуссий, лекций и встреч с интересными людьми;

"Арт-студия" — творческое пространство для мастер-классов и занятий рукоделием.

Сформирована насыщенная программа мероприятий, учитывающая интересы разных поколений — от дошкольников и молодежи до людей "серебряного" возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека готова предложить образовательные курсы, консультации для родителей, литературные клубы и лектории.

"Открытие модельной библиотеки — это значимое событие для всего Елховского района, — отметила и. о. главы района Татьяна Беспалова. — Мы создали не просто обновленное здание, а настоящий дом знаний и творчества, где каждый житель найдет занятие по душе. Это инвестиция в наше будущее, в укрепление семейных ценностей и создание комфортной среды для всех поколений".

Библиотека нового поколения открывает новые горизонты для культурного и социального развития муниципального района Елховский, способствуя формированию активного и образованного сообщества, где семейные ценности занимают центральное место. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5