Авито Подработка: спрос на менеджеров по персоналу на подработку вырос почти в 2,5 раза в Самарской области

Эксперты Авито Подработки проанализировали данные платформы за январь–август. 2024/2025 годов и выявили, на какие варианты подработки бизнес чаще всего искал временных исполнителей. В целом по Самарской области количество предложений по подработке выросло на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 56 512 рубля в месяц.

Чаще всего компании искали на подработку менеджеров по персоналу — количество предложений выросло почти в 2,5 раза (+148%). За неполную занятость на этой позиции предлагали в среднем 60 447 руб/мес.

Также более чем в два раза (+111%) за год выросло количество предложений о частичной занятости для поваров. Среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 20 302 руб/мес за неполный рабочий день. На третьем месте в рейтинге — позиция сборщика мебели. Количество предложений на этой позиции выросло почти в два раза (+89%), предлагали им в среднем 55 171 руб/мес за неполный рабочий день.

Больше всего количество вариантов подработки выросло в Ямало-Ненецком автономном округе — более чем в два раза (+117%). Среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 53 204 руб/мес. Также более чем в два раза (+107%) выросло количество предложений в Забайкальском крае, где в среднем исполнителям предлагали 49 327 руб/мес. Топ-3 по динамике количества предложений заняла Калмыкия с ростом на 107%. Бизнес в среднем предлагал на подработке 60 984 руб/мес.

В других регионах тоже наблюдается активный рост: так, в Якутии количество предложений выросло почти в два раза (+97%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 54 912 руб/мес. На 96% чаще бизнес искал исполнителей и в республике Коми, а за подработку предлагали в среднем 66 355 руб/мес.

"Компании чаще всего ищут исполнителей в сферах, где важна скорость и гибкость — это логистика, клиентский сервис и общепит. Например, рост количества предложений для водителей-экспедиторов напрямую связан с постоянным развитием онлайн-торговли и ростом потребности в оперативной и качественной доставке. Мы наблюдаем спрос на подработку и со стороны временных исполнителей — например, более чем в два раза вырос интерес к подработке на позициях специалиста по закупкам (+123%), менеджера по клинингу (+117%) и заготовщика мяса (+108%)", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".