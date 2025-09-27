Восстановить движение по ул. Галактионовской, перекрытой из-за строительство метро, планируется летом 2026 года

На строительстве станции метро "Театральная" в Самаре достигнут новый рубеж — тоннелепроходческий щит прошел 1040 метров из 1,6 км правого перегонного тоннеля.
Как сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин: "Мы работаем строго по графику. Все вопросы решаются оперативно, чтобы не допустить задержек. Задача — завершить проходку к концу года и открыть станцию для пассажиров в 2027-м".
Уже летом 2026 г. планируется восстановить движение по ул. Галактионовской.
Напомним, что движение закрыто с 25 февраля 2023 года. К 1 сентября того же года планировалось восстановить движение. Затем сообщения о перекрытии ул. Галактионовской поступали от мэрии регулярно.
Работы по строительству метро ведутся круглосуточно. Завершить проходку планируется в декабре 2025 года, сообщает пресс-служба регионального минстроя.
Последние комментарии
