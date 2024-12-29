Из-за метростроя продлили ограничение движения транспорта в центре Самары

В связи со строительством станции метрополитена продлено ограничение движения транспорта в историческом центре Самары, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничительная мера продолжит действовать:
- с 00:01 1 января до 23:59 8 ноября — на ул. Галактиновской (от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской);
- с 00:01 1 января до 23:59 10 декабря — на ул. Галактиновской (на участке в районе жилого дома № 95);
- с 00:01 1 января до 23:59 8 ноября — на ул. Самарской (в районе улицы Ярмарочной).
Работа городского общественного транспорта продолжится в соответствии с действующими схемами.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.