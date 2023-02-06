С 25 февраля в Самаре на полгода планируют перекрыть перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской

Ориентировочно с 25 февраля предполагается организовать перекрытие перекрестка улиц Красноармейской/Галактионовской, сообщил замдиректора ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства Александр Богданов.

Предварительно обозначен срок действия перекрытия — до 1 сентября 2023 года. Отмечается, что и в этот период трамвайное сообщение будет сохранено: транспорт проследует по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые сейчас ходят по ул. Фрунзе.

"После завершения строительства станции метро "Театральная" все трамвайные пути восстановят в прежних границах, — сообщили в мэрии.