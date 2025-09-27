В начале октября из-за ремонтных работ изменится расписание электричек в Самарской области

В связи с проведением ремонтных работ на железной дороге вносятся изменения в расписание электропоездов в Самарской области.

1 октября: пригородный поезд № 6577 Мирная (отпр. 20.22) — Безенчук (приб. 22.01) на участке Чапаевск — Безенчук проследует по измененному расписанию Мирная (отпр. 20.22) — Чапаевск (21.38,5-21.50,5) — Безенчук (приб. 22.15).

1 октября на участке Средневолжская — Козелковская вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов:

— № 6318/6317 Самара (отпр. 18.39) — Жигулевское Море (приб. 20.53) на участке Средневолжская — Жигулевское Море проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 18.39) — Средневолжская (19.09 — 19.27) Жигулевское Море (приб. 21.10)

— № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр. 19.46) — Тольятти (приб. 22.05) на участке Средневолжская — Тольятти проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отпр. 19.46) — Средневолжская (20.33 — 20.39) — Тольятти (приб. 22.20)

— № 7381 Жигулевское Море (отпр. 21.52) — Жигулевск (приб. 22.08) проследует по измененному расписанию Жигулевское море (отпр. 22.05) — Жигулевск (приб. 22.21).

4 октября на участке Средневолжская — Козелковская вносятся изменения в график движения пригородных поездов:

1. поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 13.03) — Курумоч (приб. 14.29) проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 13.03.) — Курумоч (приб. 14.34)

2. поезд № 7110/7120/7119 Новокуйбышевская (отпр. 13.31) — Тольятти (приб. 15.54) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отпр. 13.31) — Тольятти (приб. 16.11)

3. поезд № 6377 Жигулевское Море (отпр. 15.40) — Отвага (приб. 16.11) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 16.00.) — Отвага (приб. 16.31.)

4. поезд № 6344/6343 Самара (отпр. 16.51) — Курумоч (приб. 18.15) проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 16.51) — Курумоч (приб. 18.20)

5. поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 17.15) — Жигулевское Море (приб. 19.28) проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 17.15.) — Жигулевское Море (приб. 19.49)

6. поезд № 6312/6311 Жигулевское Море (отпр. 18.12) — Самара (приб. 20.27) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 18.12) — Самара (приб. 20.28)

7. поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр. 17.44) — Тольятти (приб. 20.07) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отпр. 17.44) — Тольятти (приб. 20.26)

8. поезд № 7379 Жигулевское Море (отпр. 20.00) — Жигулевск (приб. 20.16) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 20.10) — Жигулевск (приб. 20.26)

9. поезд № 6318/6317 Самара (отпр. 18.39) — Жигулевское Море (приб. 20.53) проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 18.39) — Жигулевское Море (приб. 21.15)

10. поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр. 19.46) — Тольятти (приб. 22.05) проследует по измененному расписанию Новокуйбышевская (отпр. 19.46) — Тольятти (приб. 22.36)

11. поезд № 7381 Жигулевское Море (отпр. 21.52) — Жигулевск (приб. 22.08) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 22.21.) — Жигулевск (приб. 22.37)

5 октября: