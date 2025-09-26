"Маяк" проводил "Волжские сезоны 2025" ярким финалом

25 сентября, в первый день наступления по-настоящему осенней погоды, в экоотеле "Маяк" на Мастрюковских озёрах состоялось закрытие юбилейного, пятого Межрегионального фестиваля локального продукта "Волжские сезоны".
С каждым годом фестиваль неуклонно расширяется: начавшись с двух самарских ресторанов в 2021 году, в 2022-м он собрал 22 ресторана и Самарскую область. В 2023 году в "Волжских сезонах" приняли участие 35 ресторанов из 5 городов, в 2024-м — 44 участника из 7 городов.
Нынешний, юбилейный фестиваль собрал 70 участников из 11 городов и прошёл с 1 июня по 15 сентября под девизом "Вся Волга на одном фестивале". Организатор и главный идеолог "Волжских сезонов" — генеральный директор "Ресторанной Компании Поляна", руководитель Федерации рестораторов и отельеров в Самаре Роман Вавилин, тёплое обращение которого к присутствующим зачитал ведущий вечера, любимец самарской публики, актёр драмтеатра, заслуженный артист Самарской области Фёдор Степаненко.
Организацию выездного обслуживания обеспечивали принимающий отель и "Юлэнди Кейтеринг". На мероприятии присутствовали представители заведений-участников из Самарской области и других регионов Поволжья, СМИ и блогеры. В программу закрытия вошли курсы от самарских шефов из принимавших участие в "Волжских сезонах" самарских ресторанов, а также фирменный фестивальный коктейль "Купеческий" от шеф-бармена "Ресторанной компании Поляна" Егора Ширяева.
Закуски приготовили бренд-шефы "Ресторанной компании Поляна" Евгений Гурин и Андрей Рогачёв: амюз-буш по-волжски, закуску эскабече в раке, паштет из раковой печени на бриоши, тарталетку с волжским судаком и щёчками судака.
Мясное горячее, ягнёнка с овсяной кашей, делал шеф-повар "Ла Вольте" Андрей Воробьёв.
Горячее блюдо из дичи — террин из фермерской утки с соусом из весенних сморчков и ширяевской вишней — шеф-повар The Brasserie Кирилл Самойлов.
Шеф-повар "Коза Тапас" Ян Сорока отвечал за десерт: крем из белых грибов и белого шоколада с соусом из смородины и пихты с кедровым орехом.
Шефам слаженно ассистировали организаторы выездного обслуживания и представители идеологов фестиваля — "Ресторанной Компании Поляна": Дмитрий Городничев — шеф-повар ресторана Lunasole и его команда, Николай Скоробогатов — шеф-повар ресторана "Где нас нет" и его помощники, команда бара.
Незабываемую атмосферу создали классические и современные песни о России в исполнении мужского джентльмен-хора "Max& Men" во главе с главным хормейстером Самарского академического театра оперы и балета Максимом Пожидаевым, солист — Евгений Саврасов. Фейерверк эмоций обеспечил зажигательный балалаечник-виртуоз Дмитрий Хурин.
