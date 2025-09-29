"Ленточка Доблести" объединила патриотов со всей России

27 сентября в Самаре прошел патриотический Всероссийский фестиваль творчества участников СВО "Ленточка Доблести". Символично, что фестиваль прошел в важный православный праздник — день Воздвижения Креста Господня, а по атмосфере был созвучен с Днем Победы. В том числе благодаря минуте молчания, с которой открылась торжественная праздничная программа.

Сочетание радости и скорби, гордости и невыносимой боли, надежды и неприглядной реальности прослеживалось в концертной программе и на творческих выставках. Фотовыставку фотокорреспондента Дениса Григорюка "Донбасс. Война и Люди" невозможно смотреть с холодным сердцем и сухими глазами. Ни одного постановочного кадра, и тем сложнее воспринимать увиденное: повседневную жизнь обычных людей в военных условиях. Денис родом из Донецка, снимает горячие точки с 2014 года, и в его работах чувствуется личное отношение к происходящему и личная трагедия.

Самарская художница Ольга Абраменко в экспозиции "Я пришел, чтобы жить" показывает войну тоже через свое личное отношение. Несмотря на военную тематику, ее работы светятся верой, теплом и надеждой.

Мужчины с закрытыми лицами представляли выставки с современной военной техникой и вооружением, которые пользовались популярностью у зрителей — когда еще такое увидишь, подержишь в руках настоящее оружие и примеришь тяжелую экипировку воина. Также желающие могли прямо на фестивале попробовать плести маскировочные сети и освоить элементы тактической медицины.

Волонтеры СВО показали на своей выставке чем воюют российская и украинская стороны. "Спасибо большое Ольге Ивановне Сурковой и всему коллективу "Глобал Вижн" за то, что организовывали мощное патриотическое мероприятие. Бойцы, волонтеры, родные и близкие, все, кого затронула специальная военная операция — мы уже как одна большая семья, разделяем все радости и трудности, как в тылу, так и на передовой. Только сплотившись, можно совместно одержать долгожданную Победу!", — говорит волонтер АНО "Город помощи" Владимир Шулайкин, который представлял экспонаты, собранные им на СВО во время поездок с гуманитарной помощью.

Сурковы с самого начала помогают бойцам СВО, а в прошлом году реализовали идею создания фестиваля, который знакомит с жизнью и чувствами бойцов и их семей через творчество.

"Через песню ребята передают историю. Россия — великая страна, и мы должны объединяться вместе и петь песни, которые актуальны сейчас. Хочу, чтобы эти песни пела вся страна и наши потомки. Ни одна душа не будет забыта, навсегда ребята остаются в наших душах", — отметила, открывая фестиваль Ольга Суркова, руководитель проекта АНО "Вольга", вице-президент холдинга "Глобал Вижн".

О единстве в приветственном слове на фестивале говорил и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий: "Мы почитаем крест, несем его в жизни. Сейчас наша страна несет крест специальной военной операции. Мы защищаем свои идеалы, наше Отечество и наших людей. Мы все вместе стараемся помогать нашим воинам. Это не только материальная, но и моральная поддержка. Такие мероприятия, как фестиваль "Ленточка доблести", сплачивают общество и свидетельствуют, что дух нашей страны жив, что он непобедим. Мы как несли этот крест, так и донесем его до нашей Победы", — подчеркнул владыка.

Тема сплочения народа была продолжена на мастер-классах по русскому спорту от Русской Общины Самары. Традиции русской спортивной культуры основаны на православных ценностях и создают для нации крепкий фундамент русского мира.

Завершился фестиваль выступлением Вики Цыгановой, которая часто поет для защитников как в тылу, так и на передовой. До фестиваля она посетила с концертом самарский госпиталь ветеранов, а вечером исполнила композиции на сцене вместе с военнослужащими, ветеранами боевых действий, волонтерами СВО, женами и мамами бойцов.

"Очень был доволен, что увидел на фестивале много молодежи и школьников. Был с сыном, он в восторге от дронов, бронежилетов, военной техники. Я три месяца назад списан по ранению, и у меня ностальгия и переживания за моих парней, которые там остались. Хорошо бы, чтобы такие фестивали проходили, чтобы подрастающее поколение видело, что на фронте не все так просто", — поделился впечатлениями боец с позывным Клим.