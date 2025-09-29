В Самарской области пройдет патриотический фестиваль "Душа баяна — душа Победы"

В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества в Самарской области особое значение приобретают проекты, сохраняющие историческую память и связывающие разные поколения.

Патриотический фестиваль "Душа баяна — душа Победы", который пройдет 1 и 2 октября при поддержке правительства Самарской области, станет одним из таких событий, напоминая о подвиге нашего народа.

Фестиваль объединит жителей Самары, Новокуйбышевска и Кинеля. Заслуженный артист России Сергей Войтенко и лауреаты Всероссийского фестиваля "Душа Баяна" исполнят песни, которые вдохновляли бойцов и тружеников на передовой и в тылу, а также познакомят жителей губернии с музыкальным наследием времен Великой Отечественной войны, в том числе инструментальной музыкой 1940-х годов.

Идейный вдохновитель проекта, заслуженный артист России Сергей Войтенко: "Душа баяна — душа Победы" через музыку рассказывает о подвиге наших дедов и прадедов. Это не просто концерт — это путешествие во времени, где каждая нота напоминает: победа ковалась не только в боях, но и в сердце народа. Пока играет баян — жива память, а значит, жива и победа".

Главная цель фестиваля — укрепить гордость за общее историческое прошлое, продемонстрировать мощь российских музыкальных традиций и объединить поколения через искусство. После концертов зрителей ждут творческие встречи, неформальные беседы и открытые репетиции, где можно будет пообщаться с артистами.

Вход на концерты свободный.

Концерты пройдут:

1 октября, 19:00, Новокуйбышевск ТКК "Дворец культуры" (площадь им. Ленина)

2 октября, 14:00, Кинель Городской дом культуры (ул. Мира, 42) и 19:00 Самара ДК "Нефтяник" (ул. Кишиневская, 13).