Синоптики дали прогноз погоды на октябрь в Самарской области

Второй месяц осени в Самарской области будет засушливым. Об этом можно судить по прогнозу Гидрометцентра России.
"Месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — сообщили синоптики.
Обычно в октябре сумма осадков составляет 24-60 мм. Чаще всего они выпадают в виде дождя, но возможен и первый снег.
Что касается температуры воздуха, то средний показатель ожидается в пределах от 5,5 до 7,3 градуса. По словам представителей Гидрометцентра, это примерно соответствует средним многолетним значениям.
Синоптики отмечают, что за последние 40 лет сильных морозов в октябре не наблюдалось. Зато были жаркие рекорды в 1991 и 1999 годах, когда в дневные часы воздух прогревался до +26…+31 градуса.
