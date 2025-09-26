Конец сентября в Самарской области будет дождливым

В Приволжском УГМС спрогнозировали погоду на последние дни сентября в Самарской области. По данным синоптиков, ожидаются осадки и заморозки до -3С°.
В пятницу, 26 сентября, в Самаре облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C.
В субботу, 27 числа, в регионе ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, местами заморозки до -0,-2°. Днем пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +8…+13 °C.
28 сентября в Самарской области установится облачная погода, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, местами заморозки -0,-2°. Днем столбик термометра поднимется до +8…+13 °C.
В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, в регионе сохранится дождливая погода. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, местами заморозки -1,-3°. Днем воздух прогреется до +7…+12 °C.
