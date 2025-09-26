В Тольятти запускают два новых автобусных маршрута

В октябре 2025 г. в Тольятти начнут работать два новых маршрута с автобусами большой вместимости.
С 1 октября на линию выйдет маршрут № 69 "ОП Западный пляж — ОП ЦЗЧ-2". Автобусы будут следовать по схеме: ул. Спортивная — пр-т Степана Разина — Южное шоссе — ул. Полякова — ул. Коммунальная — ул. Борковская — ул. Северная.
С 20 октября появится маршрут № 68 "ОП Есенина — ОП КВД" со следующей схемой движения: ул. Коммунистическая — ул. Матросова — ул. У. Громовой — ул. Кунеевская — ул. Баныкина — ул. Голосова — ул. Мира — ул. Родины — ул. Лесная — Автозаводское шоссе.
"В этом году мы планируем закупить в общей сложности 43 новых автобуса большого класса. 20 из них уже приобретены и работают на городских линиях. Также на стадии подготовки сейчас — закупка новых троллейбусов. Обновление подвижного состава — это не только повышение качества пассажирских перевозок, но и возможность наращивать муниципальную маршрутную сеть. Поэтому работать в этом направлении продолжим", — написал глава Автограда Илья Сухих в своем Телеграм-канале.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.