Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре такое впервые: трамвай-экспресс, который идет через весь город всего с одной остановкой. Пассажиры этого диковинного общественного транспорта прикасаются к новогоднему волшебству. Корреспондент Волга Ньюс погрузилась в это необычное путешествие вместе с горожанами, чтобы узнать, почему и взрослые, и дети озаряются улыбками до ушей. И подготовила для вас гайд, который поможет сделать поездку наиболее комфортной.

Настроение — новогодняя сказка

Экскурсионный трамвай преображает вечернюю Самару: отправляясь в 18:00 от улицы Чапаевской до Барбошиной поляны, и в следующий рейс в 19:20 от Барбошиной поляны до площади Революции. В этом часовом вояже гид приоткрывает завесу времени, погружая пассажиров в калейдоскоп исторических эпох. Контраст с современным мегаполисом за окном делает путешествие особенно захватывающим.

Дед Мороз и Снегурочка — проводники в мир волшебства и детской радости, превращают поездку в увлекательное приключение для всех пассажиров. Сюрпризы начинаются уже на входе: каждый получает счастливый билет, а особо удачливых ждет двойная порция! Для взрослых время поворачивает вспять: стоит Деду Морозу обратиться "внучка" или "внучек" — и вот уже сердце замирает в ожидании чуда. В пути гости успевают вдоволь повеселиться и попеть, от души покричать и посмеяться, загадать самые необычные желания и получить приятные подарки со смыслом.

Гид для тех, кто отправляется в путешествие

"Трамвай чудес" не делает остановок, поэтому приходите вовремя. В морозную погоду не забудьте гигиеническую помаду. Как правило, пассажиры расплываются в улыбке сразу, завидев сияющий новогодними огнями "Трамвай чудес" и покидают его с улыбкой чеширского кота. Помада поможет сохранить ваши губы от обветривания.

Перед поездкой хорошо бы плотно поужинать. Иначе будет грустно, когда гид (который будет сопровождать на протяжении всего путешествия) начнет живописно описывать кулинарные новогодние изыски наших предков. Один только рассказ об ароматах Рождества чего стоит: голодные пассажиры рискуют сорваться с места и умчаться домой, чтобы немедленно приступить к приготовлению праздничного ужина! Но увы, это невозможно: трамвай едет 60 минут без остановок.

Неплохо бы заранее позаботиться о подарках для близких. Особенно эта рекомендация касается мужчин, которые отправятся в путешествие с семьей. В противном случае, узнав о великолепии подарков досоветской эпохи, семья может бросить на главу семейства недвусмысленный взгляд, полный надежд и ожиданий.

Впрочем, практически сразу у мужчин появится прекрасная возможность ответить на этот взгляд не менее выразительно. Ведь в наше время семья, как правило, проводит праздничные дни вместе. А вот раньше, статусного отца семейства дети видели крайне редко: он должен был совершить до 40 визитов в день с поздравлениями, а вечером отправлялся в ресторан, где разгульное веселье продолжалось до самого утра.

Гармония в преддверии Рождества

Если вы отправитесь в путешествие всей семьей, потенциальные разногласия рассеются в мгновение ока. Наоборот — поездка сплотит вас в молчаливом согласии по многим пунктам празднования Нового года и Рождества. Например, когда-то было принято отправляться на гулянья к самой большой елке Самары, которую всегда устанавливали на Соборной площади (современная площадь Куйбышева). Популярностью пользовался и каток, который заливали в месте, которое сегодня трудно представить без смеха. Наши предки пережили разные этапы в истории новогодней елки — от всеобщей моды до строжайшего запрета, а затем триумфального возвращения.

Поскольку Волга еще не скована льдом, особенно забавно прозвучат рассказы гида о катаниях на санях в кортеже из 80 экипажей по улицам города. Об этом мероприятии горожан предупреждали заранее, советуя простому люду передвигаться в это время исключительно по Волге.

Когда трамвай завершает свой маршрут, пассажиры выходят другими — чуть более счастливыми, чуть более верящими в волшебство. Кто-то спешит домой, чтобы зажечь огни на своей елке, кто-то — в кафе за кружкой глинтвейна, а кто-то просто стоит, вдыхая морозный воздух и наблюдая за кружением снежинок. Но все эти пассажиры схожи в одном: они готовы на один час отпустить взрослую серьезность и окунуться в праздник, а покидая трамвай, уносят с собой тепло и радость, которые будут согревать их сердца в течение всего года.

В "Трамвае чудес" можно побывать до 10 января. Берите билет, занимайте место у окна и приготовьтесь — сейчас начнется ваша новогодняя сказка!