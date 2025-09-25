16+
Общество

В Самарской области усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области информирует о чрезвычайно пожарной опасности лесов — местами в регионе наблюдается 5 класс. Осенний период характеризуется особыми рисками, связанными с наличием сухой листвы и порывистого ветра, способствующих быстрому распространению огня.

"Мы внимательно следим за ситуацией не только в нашем регионе. Тревожная обстановка сложилась в соседней области, где недавно произошел ландшафтный пожар на площади 400 гектаров. Поручил специалистам лесной охраны усилить контроль за пожарной безопасностью и провести внеплановые разъяснительные беседы с арендаторами лесных участков и жителями региона. Важно не только своевременно реагировать на возгорания, но и предупредить их возникновение", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Для оперативного реагирования на возможные возгорания в регионе функционирует разветвленная противопожарная инфраструктура. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба минприроды, которая ведет мониторинг с помощью 55 камер видеонаблюдения с круговым обзором. На протяжении сезона в боевой готовности находятся 17 лесопожарных станций, оснащенных более чем 200 единицами техники (автоцистерны, тракторы, тягачи) и тысячей единиц оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, радиостанции, шанцевый инструмент. Ежедневно для охраны лесов осуществляется патрулирование по более чем 600 маршрутам. Проведены превентивные работы: сооружено 161 км новых минерализованных полос и прочищено свыше 20 тыс. км существующих.

"В этом году мы уже ликвидировали 21 пожар на землях лесного фонда общей площадью более 20 гектаров, и 45 раз выезжали на тушение сопредельных территорий — 678 гектаров, чтобы не допустить перехода огня в лес. Учтены уроки прошлых лет, парк обновлен новой техникой. Эффективность тушения лесных пожаров в регионе составляет 100% на сегодняшний день. До 15 октября все наши лесопожарные станции находятся в режиме полной боевой готовности", — добавил Ефимов.

Все произошедшие пожары возникли по вине человека. До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого на территории государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами.

За нарушение правил санитарной безопасности предусмотрен административный штраф:

— для граждан в размере от 500 руб. до 1 тыс. рублей;

— для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;

— для юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф:

— для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

— для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

— для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений, повлекшее за собой значительный ущерб, предусмотрено уголовное наказание по ст. 261 УК РФ: от штрафа 300 тыс. руб. и вплоть до лишения свободы.

Гид потребителя

