Общество

Жители Самарской области могут поддержать участника-земляка в голосовании за "Лучшего по профессии"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области 3 и 4 октября пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". Он проводится в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Участники приступили к испытаниям в конце августа, они проводили презентацию новой профессии, а также подготовили видеоролики, демонстрирующие их профессиональные качества и умения и показывающие особенности и преимущества новой профессии. Помимо оценки от конкурсной комиссии, ролики также оцениваются в рамках онлайн-голосования. По итогам участникам будут начислены дополнительные баллы на федеральном этапе.

Познакомиться со всеми участниками конкурса и проголосовать за лучшего можно до 29 сентября.

Самарскую область представляет Алексей Шикида, пожарный ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ И ЧС". Узнайте больше о работе пожарного в его видео и поддержите его голосами по ссылке.

"Основные мероприятия конкурса пройдут 3 и 4 октября на площадках станкозавода и Струковского парка, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В Струковском парке пройдут мастер-классы по рабочим профессиям, которые будут интересны и детям, и взрослым. Все желающие смогут также принять участие в розыгрыше ноутбука, который состоится 4 октября".

Цель Всероссийского конкурса профмастерства — популяризировать рабочие профессии, востребованные на рынке труда. Номинация "Второй старт" специально выделена для людей, прошедших переобучение и нашедших себя в новой рабочей профессии.

