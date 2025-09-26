Яна Дорофеева: "К участию в шоу "Классная тема!" меня подтолкнули ученики"

Стартовало народное голосование в сообществе телешоу "Классная тема!" ВКонтакте, которое определит семерых финалистов. Они примут участие в финальном шоу на телеканале "Россия".

В этом году в рамках набора было подано 6 720 заявок от педагогов со всей России. Самому молодому участнику 21 год, а самому взрослому — 71 год.

Отдать свой голос за учителя можно в 7 номинациях, соответствующих школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология, история. В каждой номинации представлены по 5 полуфиналистов. Голос можно отдать только за одного педагога по каждому предмету. Среди претендентов на победу — учитель географии гимназии № 77 г. Тольятти из Самарской области Яна Дорофеева.

Она призналась, что никогда не участвовала в конкурсах, но всегда подталкивала к этому своих учеников. С ее подачи они участвовали и побеждали, ездили в Артек.

"А потом, когда стартовал конкурс, они стали спрашивать меня: "Яна Андреевна, почему вы не участвуете?". И в итоге сподвигли меня решиться. Но сомнения оставались. Я сняла свою видеовизитку, но не хотела отправлять. Тут уже коллега предложила мне внести несколько правок и отправить. Так и сделали. Поэтому для меня было полной неожиданностью, что я прошла в полуфинал. Причем я узнала об этом прямо накануне дня рождения!", — вспоминает Яна Дорофеева.

Потом были съемки урока в Москве. По словам педагога, оказалось, что это долгий и непростой процесс. Съемочный день продолжался 14 часов! Зато результат оправдывает все усилия.

В сентябре видеоуроки 35 полуфиналистов опубликовали в официальных сообществах телешоу "Классная тема!" ВКонтакте и Одноклассниках. В этих роликах учителя показали свои авторские методики, интересные и оригинальные педагогические приемы, которые позволяют взглянуть на привычные школьные уроки под другим углом.

Сейчас идет голосование, оно продлится до 28 сентября, отдать свой голос за учителя можно по ссылке.

Как рассказала Яна Дорофеева, стартовавшее голосование показало ей, насколько горячей бывает поддержка.

"Это так заряжает и мотивирует, когда в тебя верят! Особенно дети. Мне невероятно приятно, что меня поддерживают мои ученики, что они так переживают за меня, пишут со своих личных страниц, призывают голосовать. И я борюсь за победу, потому что нельзя их подвести, потому что хочу, чтобы наш регион гордился своими учителями", — отметила полуфиналистка.

Телешоу "Классная тема!" четвертый год реализуется Минпросвещения России и телеканалом "Россия" при информационной поддержке компании VK. Федеральным оператором телешоу является Фонд Гуманитарных Проектов, стратегическим партнером — АНО "Диалог Регионы", а просветительским партнером — исторические парки "Россия — Моя история".