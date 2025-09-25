Почта России доставит открытки с первого масштабного гастрофестиваля в Самаре

Гости первого гастрофестиваля "Самара со вкусом" смогут отправить уникальные открытки с символикой Самарской области прямо с площадки гурманского ивента. В эти выходные, 27 и 28 сентября, на набережной будет работать зона посткроссинга. Благодаря Почте России теплые эмоции и частичка волжского колорита будут доставлены в любую точку мира.

Фестиваль "Самара со вкусом" проводится в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" Правительством Самарской области и администрацией города Самары. Масштабный праздник для гурманов приурочен к финалу летнего туристического сезона и станет началом новой традиции для города.