Общество

Почта России доставит открытки с первого масштабного гастрофестиваля в Самаре

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Гости первого гастрофестиваля "Самара со вкусом" смогут отправить уникальные открытки с символикой Самарской области прямо с площадки гурманского ивента. В эти выходные, 27 и 28 сентября, на набережной будет работать зона посткроссинга. Благодаря Почте России теплые эмоции и частичка волжского колорита будут доставлены в любую точку мира.

Гастрофестиваль "Со вкусом" в Самаре — это не только праздник для гурманов, но и возможность поделиться атмосферой родного края с миром. 27 и 28 сентября на площадке у бассейна ЦСКА, в Шатре туризма, будет работать точка посткроссинга от Почты России. Здесь гости фестиваля смогут получить и отправить открытку с фирменной символикой Самарской области, чтобы поделиться эмоциями и атмосферой праздника с дорогими людьми, где бы они ни находились.

Фестиваль "Самара со вкусом" проводится в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" Правительством Самарской области и администрацией города Самары. Масштабный праздник для гурманов приурочен к финалу летнего туристического сезона и станет началом новой традиции для города.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в сельской местности, в том числе на удалённых и труднодоступных территориях. Среднемесячная протяжённость логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

