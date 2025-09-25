В Самарской области отметит юбилей "Станица Кинель-Черкасская"

В пятницу, 26 сентября, в Самарской области запланировано торжественное мероприятие. Станичному казачьему обществу "Станица Кинель-Черкасская" исполняется 25 лет.

Мероприятие пройдет в Доме культуры с. Кинель-Черкассы. Здесь организуют выставку, которая расскажет о жизни казаков станицы за четверть века. Под звуки песни "Служить России", которую исполнят казаки-кадеты на сцену Дома Культуры выйдет парадный расчет с флагом станицы. Состоится награждение членов казачьего станичного общества, а казачья вокальная группа "Станичники" исполнит традиционные казачьи и патриотические песни.

Во втором отделении с праздничной концертной программой выступят участники Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки" под руководством директора, художественного руководителя, Заслуженного артиста РФ, Заслуженного артиста Самарской области Евгения Бухалова.