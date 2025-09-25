В Самарской области отметит юбилей "Станица Кинель-Черкасская"

В пятницу, 26 сентября, в Самарской области запланировано торжественное мероприятие. Станичному казачьему обществу "Станица Кинель-Черкасская" исполняется 25 лет.
Мероприятие пройдет в Доме культуры с. Кинель-Черкассы. Здесь организуют выставку, которая расскажет о жизни казаков станицы за четверть века. Под звуки песни "Служить России", которую исполнят казаки-кадеты на сцену Дома Культуры выйдет парадный расчет с флагом станицы. Состоится награждение членов казачьего станичного общества, а казачья вокальная группа "Станичники" исполнит традиционные казачьи и патриотические песни.
Во втором отделении с праздничной концертной программой выступят участники Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки" под руководством директора, художественного руководителя, Заслуженного артиста РФ, Заслуженного артиста Самарской области Евгения Бухалова.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.