В октябре дачные маршруты в Самаре будут работать только по выходным

В октябре садово-дачные рейсы в Самере будут отправляться только по выходным.

Также в октябре завершаются перевозки по данным маршрутам в 2025 году. Последняя дата - 26 октября.

Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.

Перед совершением поездок рекомендуем проверять баланс транспортных карт и при необходимости их пополнить, сообщает департамент транспорта Самары.