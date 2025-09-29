В Самарской области ожидаются ночные заморозки до 5 градусов

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности на 29-30 сентября из-за ночных заморозков. По данным синоптиков, в большинстве районов Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 5°C.
В понедельник, 29 сентября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +9…+11 °C.
В ночь на вторник, 30 число, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, заморозки. Днем столбик термометра поднимется до +7…+12 °C.
1 октября в регионе сохранится малооблачная погода. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, заморозки. Днем воздух прогреется до +9…+14 °C.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.