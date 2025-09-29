В Самарской области ожидаются ночные заморозки до 5 градусов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности на 29-30 сентября из-за ночных заморозков. По данным синоптиков, в большинстве районов Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 5°C.